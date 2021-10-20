В горах Алматы объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в горах Алматы.

Департамент по ЧС города Алматы объявил о штормовом предупреждении в горах Алматы, сообщает zakon.kz.

Департамент по ЧС на основании штормового предупреждения ОЯ № 16 от 20 октября 2021 года информирует, что в пятницу, 22 октября, в горах Алматы временами пройдут сильные осадки в виде дождя и снега. Любителям горных прогулок лучше воздержаться от походов в горы.

Ожидаются гололед и туман. Ветер северо-западный, 22-23 октября порывы ветра будут достигать15-20 м/с, - передают в ведомстве.

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