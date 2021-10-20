Ушел, пока спали родители – в Алматы нашелся восьмилетний мальчик

Искали его почти сутки.

В Алматы почти сутки искали восьмилетнего мальчика. Информация о пропаже Клима Пурыгина появилась в соцсетях, сообщает zakon.kz.

В группе "Защитим Алма-Ату/Алматы" на Facebook говорится, что мальчик ушел из дома этой ночью, пока родители спали. Указан район улиц Макатаева-Желтоксан.

Пропавшему 8 лет (по другим источникам - 9). Был одет в черные спортивные брюки и серую кофту с изображением медведя. Куртка темно-зеленая с камуфляжным рисунком. При себе рюкзак.

Объявление о пропаже разместили и в Instagram-аккаунте Lider.kz. Адрес - улица Наурызбай батыра, 26/1.

В полиции подтвердили, что ведутся поиски.

Дополнение:

Около 20:30 20 октября стало известно, что мальчик нашелся.

Ребенок обнаружен, жив здоров, сотрудниками передается родителям. Причину ухода пояснил желанием погулять. С несовершеннолетним и его законными представителями будет проведена профилактическая беседа. пресс-служба ДП города Алматы

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!