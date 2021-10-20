Бакытжан Сагинтаев: перепись важна для социального и инфраструктурного развития мегаполиса

О необходимости переписной кампании рассказал аким Алматы - Бакытжан Сагинтаев.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о необходимости переписной кампании, призванной дать объективную картину развития города, передает zakon.kz.

Отвечая на вопросы горожан во время прямого эфира передачи Akimat LIVE на ТК "Алматы", аким города напомнил, что перепись населения проводится один раз в 10 лет во всех цивилизованных государствах, стремящихся к устойчивому развитию.

В переписную анкету включены многие вопросы, отражающие социальное развитие каждого жителя страны. На основе собранных показателей государство определяет не только количественный, но и "качественный" состав населения, прогнозирует и планирует развитие инфраструктуры того или иного района, города, - сообщает аким.

Градоначальник обратился к жителям города с просьбой содействовать переписной кампании, от результатов которой зависит дальнейшее развитие мегаполиса.

Напомним, перепись 2021 года проводится в двух форматах. Первый, онлайн, завершился 15 октября. Второй, путем подомового обхода, продлится с 1 по 30 октября.

За каждым интервьюером в Алматы закреплены 833 жителя, которых ему необходимо опросить. В планшет каждого интервьюера занесен только его участок, зайти на другой участок он не может. Если интервьюер не застал жителей дома, то он в обязательном порядке оставляет им уведомление со своим номером телефона, где указана просьба жильцам перезвонить ему для согласования удобного времени для повторного визита по данному адресу для того, чтобы провести перепись данной семьи.

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