Сагинтаев: Хижины в горах Алматы спасли туристов

Аким Алматы напомнил, что установка спасательных модулей ведется в рамках комплексных мер по обеспечению безопасности в горах. С этой целью оцифровываются и благоустраиваются горные тропы.

Бакытжан Сагинтаев рассказал о первых спасенных туристах в горных хижинах, сообщает zakon.kz.

Отвечая на вопросы горожан во время прямого эфира передачи Akimat LIVE на ТК "Алматы", аким города Б. Сагинтаев сообщил, что модульные спасательные хижины доставляются в труднодоступные места с помощью вертолетов.

На самом деле вертолеты перевозят модульные спасательные хижины к местам их установки. Вертолеты используются, потому что туда не проехать на автомобилях, настолько сложная горная местность, - ответил Б. Сагинтаев на вопрос о том, что перевозится в горах.

Аким Алматы напомнил, что установка спасательных модулей ведется в рамках комплексных мер по обеспечению безопасности в горах. С этой целью оцифровываются и благоустраиваются горные тропы.

Для безопасности туристов расширяются зоны покрытия сотовой связью, строятся два контрольно-спасательных пункта в Малом и Большом Алматинском ущельях, вертолетная площадка в урочище Туюк-Су, устанавливаются 10 радиорелейных мачт с тревожными кнопками передачи сигнала в спасательные отряды.

Из 15 спасательных хижин на сегодня установлено уже 7 на таких точках, как Верхний Горельник, конечная морена ледника Туюк-Су, Лунная поляна, ущелье Проходное, Большое Алматинское ущелье, ущелье Кызылсай и Левый Талгар. До конца ноября планируется установить еще 8.

Каждая хижина оборудована кнопкой SOS для передачи сигнала на пульт спасателей. Также хижина отапливается, есть аптечка, зарядка для мобильного телефона, теплое одеяло и набор непортящихся продуктов.

К слову, уже есть случаи, когда туристы воспользовались горными хижинами. Кто-то, не рассчитав время маршрута или собственные силы, ночует там или остается во время непогоды. Так, горожанка по имени Салтанат сообщила в соцсети Instagram, что смогла передохнуть в горной хижине, расположенной в Проходном ущелье возле перевалочного лагеря пика Пила.

Спасательные модули устанавливаются с целью предотвращения несчастных случаев среди туристов, попавших в сложную ситуацию, оказавшихся в горах при плохих погодных условиях.

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