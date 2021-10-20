Мамин и Мишустин обсудили усиление борьбы с коронавирусом в наших странах

Главы правительств рассмотрели вопросы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств и других интеграционных объединений.

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел телефонный разговор с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщает zakon.kz.

Главы правительств подчеркнули важность усиления борьбы с коронавирусной инфекцией в Казахстане и России, передает официальный сайт премьер-министра.

Аскар Мамин и Михаил Мишустин обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского торгово-экономического сотрудничества и продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, транспорте, инфраструктуре и других областях. Главы правительств рассмотрели вопросы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств и других интеграционных объединений.

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