Биткоин обновил исторический рекорд

Предыдущий рекорд - 64 889 долларов - был установлен в апреле.

Рост стоимости биткоина составил почти 4,5% 20 октября, торги еще не закончились, сообщает zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

В течение торгов цена биткоина достигала стоимости 66,1 тыс. долларов, что является рекордом за всю историю существования данной криптовалюты.

Предыдущий рекорд - 64 889 долларов - был установлен в апреле.

Накануне в США стартовали первые в истории торги фьючерсами на биткоин через биржевой инвестиционный фонд (ETF) Bitcoin Strategy компании ProShares. Она первой смогла получить одобрение американской комиссии SEC на торговлю этим инструментом. 25 октября ожидается решение SEC по еще одной заявке.

В начале октября биткоину предсказали еще более существенный рост. По некоторым прогнозам, самая популярная криптовалюта поднимется до 100 тысяч долларов.

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