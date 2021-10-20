Парень-боксер убил напавшего на него медведя

Зверь сначала атаковал 48-летнего мужчину, который скончался на месте.

В Тюменской области 23-летний боксер убил ножом дикого медведя, сообщает zakon.kz.

23-летний спортсмен и еще двое мужчин возвращались с рыбалки. Неожиданно на них напал медведь, передает Telegram-канал Shot.

Зверь сначала атаковал 48-летнего мужчину, который скончался на месте. Затем он напал на Илью Медведева и повалил его на лопатки. Несмотря на серьезные рваные раны головы и конечностей, боксер сумел нанести медведю несколько ударов ножом. Ранения оказались смертельными.

Третий рыбак не пострадал, он на лодке доставил раненого спортсмена в больницу. На данный момент Илья находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Илья Медведев — мастер спорта по боксу. В июле 2019-го он завоевал "золото" на чемпионате Вооруженных сил России, став лучшим в весовой категории до 64 килограммов.

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