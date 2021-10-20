Девушку бил ножом муж сестры, но избежал наказания

Сейчас нападавший находится под домашним арестом. Сестры требуют, чтобы мужчину отправили в изолятор.

19-летнюю девушку едва не убил родственник. Ссора супругов переросла в драку, Акнур Ашилбай пыталась остановить мужа сестры и получила от него несколько ножевых ранений, сообщает zakon.kz.

Девушка едва не погибла, но уже три месяца не может наказать обидчика, передает КТК.

Он поднес мне его к горлу, хотел меня убить – сказал, что убьет меня. Вот когда брал нож, порезал мне лицо. Воткнул мне нож в грудь, это третье, а на лице – четвертое ранение. Потом вот в руку воткнул нож. Потом зять сказал: "Делайте, что хотите", забрал детей и ушел. После сестра вызвала скорую помощь. Акнур Ашилбай

Жанар Серикбаева рассказывает, что с гражданским супругом, с которым она прожила девять лет, ругались часто. Он и раньше поднимал на нее руку.

Он меня бил. Во время этого конфликта она вмешалась. Сказала ему: "Перестаньте, пожалуйста". Он ее ударил ножом два раза в спину. Он сказал, что убьет и зарежет. Акнур попала в реанимацию и два дня не приходила в сознание. Смерть ее миновала. Жанар Серикбаева

В тот же день Жанар написала заявление в полицию. Но обидчика даже не отправили в СИЗО. Женщины боятся, что он может избежать наказания.

Якобы Карасайский РОВД Алматинской области возбудил уголовное дело по статье 106. На самом деле это не 106-я статья, это было покушение на убийство. Жизненно важные органы были задеты. Дело до сих пор стоит на месте, а человек до сих пор находится на свободе. адвокат Куралбек Дюсебаев

Сам подозреваемый утверждает, что ссору затеяла жена. Мол, это супруга вместе с сестрой набросились на него. О содеянном Марат Есжанов сожалеет. Говорит, пытался извиниться, но женщины якобы не хотят с ним разговаривать.

Когда Акнур набросилась на меня, стала толкать и дергать волосы, я ударился об стол, и в этот момент ко мне в руки попал нож. Тогда я ей сказал: "Успокойся, Акнур!" В этот момент я вонзил нож. Марат Есжанов

Утверждает, что ударил только один раз, а не пять, как утверждает пострадавшая.

Сейчас Марат Есжанов находится под домашним арестом. В полиции сообщили, что уголовное дело расследуют по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемому грозит до восьми лет тюрьмы. Назначена медицинская экспертиза. Но сестры категорически не согласны с мерой пресечения. Они требуют, чтобы мужчину отправили в изолятор.

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