В работе Instagram снова произошел глобальный сбой

Чаще всего пользователи сталкивались с проблемами в работе приложения, загрузкой контента и со сбоями в работе веб-версии.

Пользователи Instagram разных стран вновь жалуются на сбои в работе социальной сети, сообщает zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Сбой в работе соцсети произошел примерно около 20:00 по времени Нур-Султана. Наибольшее количество жалоб поступает из США, также проблемы в работе соцсети наблюдаются у пользователей из Канады, России, Великобритании, Испании и Италии.

Отмечается, что чаще всего пользователи сталкивались с проблемами в работе приложения, загрузкой контента и со сбоями в работе веб-версии.

В октябре пользователи Instagram жаловались на сбой не менее четырех раз. Последний произошел вечером 18 октября: пользователи сообщали о неполадках в работе приложения и сайта.

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