Ученые описали катастрофические последствия ядерной войны

Несколько лет чрезвычайно сильного ультрафиолетового излучения, в свою очередь, подвергнет опасности здоровье людей и нанесет ущерб продуктам питания.

В случае применения ядерного оружия мир ждет долговременное изменение климата, сообщает zakon.kz.

К такому выводу пришли ученые из Рутгерского университета и Национального центра атмосферных исследований, передает Journal of Geophysical Research: Atmospheres.

Авторы исследования использовали современную климатическую модель, предполагающую выбросы аэрозолей и оксида азота, чтобы раскрыть влияние ядерной войны на озон и количество ультрафиолетового света, достигающего поверхности. Ученые смоделировали последствия и локального, и мирового конфликта с использованием такого вида вооружений.

Несколько лет чрезвычайно сильного ультрафиолетового излучения, в свою очередь, подвергнет опасности здоровье людей и нанесет ущерб продуктам питания.

Например, в случае регионального ядерного конфликта между Индией и Пакистаном будет образовано пять мегатонн сажи, а интенсивность ультрафиолетового излучения повысится в течение года.

В случае конфликта между Россией и США будет образовано 150 мегатонн, а интенсивность ультрафиолета повысится через восемь лет, когда атмосфера станет более прозрачной.

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