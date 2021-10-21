Собчак отказалась подписывать документ о неразглашении данных расследования

Собчак подтвердила, что пострадала в аварии и обращалась в больницу, однако на допросе она не смогла предоставить документы о первичном осмотре.

Телеведущая Ксения Собчак на допросе в сочинской полиции отказалась от подписания документа о неразглашении данных предварительного расследования по делу о ДТП, сообщает zakon.kz.

Кроме того, она не смогла предоставить документы о травмах после ДТП, поскольку при ней не было медицинских документов о первичном осмотре, передает ТАСС.

В сообщении пресс-центра МВД РФ говорится, что 21 октября следователи сочинской полиции провели с телеведущей, являющейся свидетелем по уголовному делу, следственные действия: в ходе допроса ее предупредили о недопустимости разглашения данных предварительного расследования без разрешения.

Ксения Собчак от подписания процессуального документа отказалась. Адвокат свидетеля в служебном кабинете пыталась несанкционированно вести фотосъемку, в том числе имеющихся на рабочем столе документов. пресс-центр МВД РФ

Авария произошла 9 октября. По предварительным данным, Mercedes, в котором ехала Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу.

Как писали СМИ, Собчак спешно покинула место происшествия. На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов.

В отношении водителя Mercedes Олега Цоя, спровоцировавшего аварию, возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Мужчину отправили под домашний арест. Он признал свою вину.

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