В Турции арестовали четырех россиян по обвинению в военном шпионаже

Власти Турции также арестовали одного гражданина Украины и одного гражданина Узбекистана.

Генпрокуратура Стамбула арестовала четырех россиян, одного украинца и одного гражданина Узбекистана по обвинению в военном и политическом шпионаже, сообщает zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, подозреваемые граждане России — это Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов. Вместе с ними арестовали украинца Игоря Ефрима и узбекистанца Амира Юсупова.

Все шесть человек были задержаны 8 октября в ходе операции, которая проходила в рамках расследования, проведенного Генеральной прокуратурой Стамбула.

Помимо шпионажа, подозреваемых обвиняют в подготовке нападений на чеченских оппозиционеров. На данный момент они находятся в Стамбуле, им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

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