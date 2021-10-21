В Казахстане за сутки 1844 человека заболели COVID-19

Всего в стране подтверждено 923 060 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 20 октября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 1844 человека. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован прирост зараженных в 161 случай. Алматы продолжает лидировать по числу заболевших - 309 новых выявленных случаев, на втором месте - Павлодарская область - 186 зараженных, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 185,

в городе Алматы - 309,

в городе Шымкент - 52,

в Акмолинской области - 146,

в Актюбинской области - 43,

в Алматинской области - 158,

в Атырауской области - 48,

в ВКО - 119,

в Жамбылской области - 31,

в ЗКО - 61,

в Карагандинской области - 150,

в Костанайской области - 123,

в Кызылординской области - 35,

в Мангистауской области - 14,

в Павлодарской области - 186,

в СКО - 151,

в Туркестанской области - 33.

Всего в стране подтверждено 923 060 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1984 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 200,

в городе Алматы - 372,

в городе Шымкент - 43,

в Акмолинской области - 107,

в Актюбинской области - 115,

в Алматинской области - 92,

в Атырауской области - 12,

в ВКО - 255,

в Жамбылской области - 11,

в ЗКО - 213,

в Карагандинской области - 164,

в Костанайской области - 112,

в Кызылординской области – 33,

в Мангистауской области - 24,

в Павлодарской области - 102,

в СКО - 125,

в Туркестанской области - 4.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 866 242 человека.

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