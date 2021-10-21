В Казахстане за сутки 1844 человека заболели COVID-19

Приложение zakon.kz
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Всего в стране подтверждено 923 060 случаев.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 20 октября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 1844 человека. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован прирост зараженных в 161 случай. Алматы продолжает лидировать по числу заболевших - 309 новых выявленных случаев, на втором месте - Павлодарская область - 186 зараженных, сообщает zakon.kz.
Всего в стране подтверждено 923 060 случаев.Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1984 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в городе Нур-Султан - 200,
в городе Алматы - 372,
в городе Шымкент - 43,
в Акмолинской области - 107,
в Актюбинской области - 115,
в Алматинской области - 92,
в Атырауской области - 12,
в ВКО - 255,
в Жамбылской области - 11,
в ЗКО - 213,
в Карагандинской области - 164,
в Костанайской области - 112,
в Кызылординской области – 33,
в Мангистауской области - 24,
в Павлодарской области - 102,
в СКО - 125,
в Туркестанской области - 4.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 866 242 человека.
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