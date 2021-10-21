Врач объяснил, почему детям нужно носить маски в общественных местах

Он отметил, что у детей выделение вируса ниже, чем у взрослых.

По словам врача, дети должны носить маски в общественных местах с преобладанием взрослых, поскольку вероятность заражения ребенка в таком случае высока, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал РИА Новости врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Нужно ли детям соблюдать масочный режим? Нужно, именно в общественных местах с преобладанием взрослых. В детских коллективах нет. Почему так? Вероятность того, что инфицированный COVID-19 взрослый заразит ребенка, в несколько раз превышает обратную ситуацию, когда больной ребенок заражает здорового, - сказал Поздняков.

Он отметил, что у детей выделение вируса ниже, чем у взрослых, хотя риски заразиться от ребенка все равно есть.

Но в общественных местах преобладают взрослые, поэтому маску на ребенка лучше надеть, для его же защиты, - подчеркнул специалист.

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