634 казахстанца с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

На 21 октября лечение от КВИ продолжают получать 51 318 человек.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 21 октября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 21 октября лечение от КВИ продолжают получать 51 318 человек (44 971+ и 6347 КВИ-), из них в стационарах находится 8851 пациент, на амбулаторном уровне – 42 467.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 634 пациента, • в состоянии крайней степени тяжести – 165,• на аппарате ИВЛ – 103.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 21 октября 2021 года

19.10.2021 г. зафиксирован 151 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 9 летальных исходов и 221 человек выздоровел. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 78 309, летальных случаев – 4988, выздоровевших – 66 974.

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