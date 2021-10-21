Серик Сапиев назвал новое место работы

Серик Сапиев рассказал, где будет работать после ухода из Минкультуры.

Экс-председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Серик Сапиев рассказал, где он будет работать, передает zakon.kz.

Я могу сказать, что я буду работать в Национальном олимпийском комитете, - рассказал он в интервью казахстанскому блогеру Динаре Сатжан.

При этом Сапиев не уточнил, какую должность он будет занимать в НОК РК.

19 октября стало известно, что председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Серик Сапиев освобожден от должности, которую занимал с 30 января 2019 года.

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