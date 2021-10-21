В одном из ресторанов Китая произошел взрыв

В одном из зданий полностью разрушены три этажа.

В Китае при взрыве газа в ресторане города Шэньян погиб человек, еще 33 пострадали, передает zakon.kz.

Инцидент произошел в провинции Ляонин на северо-востоке КНР в 8:20 по местному времени в районе Хэпин, сообщает РИА Новости.

На размещенных в Сети видеороликах видно, что при взрыве несколько зданий получили сильные повреждения. В одном из них полностью разрушены три этажа. Сильно пострадал городской автобус. У него ударной волной выбило стекла.

Кроме того, пострадали автомобили, припаркованные рядом.

До сих пор неизвестно, находились ли внутри ресторана люди на момент взрыва, отмечают местные СМИ.

Городское пожарное управление направило к месту происшествия более 100 машин. Ведутся поисково-спасательные операции.

По Центральному телевидению Китая прошла информация, что вечером в среду в этом районе проводился ремонт газопровода, подача газа в ресторан была приостановлена и возобновилась только в четверг утром. Власти пока не дают какой-либо информации о возможных причинах взрыва и о том, связан ли он с ремонтными работами. Расследование продолжается.

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