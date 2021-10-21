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Токаев проведет расширенное заседание Совета АНК

Фото: akorda.kz 21 октября 2021, 10:06

Онлайн-мероприятие будет показано в прямом эфире телеканала "Хабар 24" в 11:00 по времени Нур-Султана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет расширенное заседание совета АНК, передает zakon.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Сегодня под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана. Онлайн-мероприятие будет показано в прямом эфире телеканала "Хабар 24" в 11:00 по времени Нур-Султана, - написал он на своей странице в Facebook.

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