Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Онлайн-мероприятие будет показано в прямом эфире телеканала "Хабар 24" в 11:00 по времени Нур-Султана.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет расширенное заседание совета АНК, передает zakon.kz.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Сегодня под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана. Онлайн-мероприятие будет показано в прямом эфире телеканала "Хабар 24" в 11:00 по времени Нур-Султана, - написал он на своей странице в Facebook.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!