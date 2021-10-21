Камень рухнул на туриста - комментарий ДЧС Алматинской области

Старое видео с рухнувшим на туриста огромным камнем испугало казахстанцев.

Старое видео с рухнувшим на туриста огромным камнем испугало казахстанцев, передает zakon.kz.

Ролик разлетелся по Казнету.

Камень рухнул на туриста. Видео появилось в социальных сетях. Паблики пишут, что это Алматинская область. Турист расшатывает камень и затем тот обрушивается на человека! Как думаете, он жив? - говорится в описании видеоролика в одном из Instagram-пабликов.

Редакция zakon.kz за комментарием обратилась в Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

Это было два года назад (лето 2019 года) в районе города Текели Алматинской области. Парень жив, здоров и сейчас учится в Новосибирске, - сообщили в пресс-службе областного ДЧС со ссылкой на оператора, который снимал на камеру данное видео.

На вопрос, не пострадал ли мужчина, в ведомстве ответили: "Нет".

О данном факте не было сообщено в ДЧС и другие государственные органы Алматинской области. пресс-служба ДЧС Алматинской области

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