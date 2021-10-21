Героя-пограничника посмертно наградили орденом "Спитамен" 

27 лет назад на таджико-афганской границе при выполнении воинского долга в возрасте 19 лет погиб казахстанец Раджан Батырханов.

Посол Таджикистана вручил орден "Спитамен" матери героя-пограничника Раджана Батрканова, передает zakon.kz.

20 октября Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Республике Казахстан Ибодзода Хайрулло вручил орден "Спитамен" I степени матери геройски погибшего пограничника Раджана Батрканова – Кизат Жилкыбаковне Батркановой, - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Указом Президента Республики Таджикистан №252 от 30 сентября 2021 года в честь 30-летия Независимости Республики и за проявленную храбрость, самоотверженность при исполнении служебного долга Батрканов Раджан Армиевич награжден посмертно орденом "Спитамен" I степени.

28 сентября 1994 года более двухсот вооруженных боевиков из банды Хакима на девяти автомашинах пытались пересечь государственную границу в районе города Хорог Таджикской Республики и направиться в Афганистан. На их пути в тот день встали казахстанские и российские пограничники. Завязался бой. Первым в бой вступил Раджан Батрканов. Приняв огонь на себя, он дал возможность подразделениям перестроиться и ударить по моджахедам с тыла. В бою Раджан был ранен и погиб. Он выполнил боевую задачу. Были спасены находившиеся у бандитов заложники.

Читайте также: Эмомали Рахмон наградил посмертно казахстанского пограничника

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!