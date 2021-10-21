Президент Казахстана назначил послов

Троих послов Казахстана назначил Токаев.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев своими указами назначил послов Казахстана в Люксембурге, Словении, Мальте и Сан-Марино, передает zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Акорды.

Указами главы государства: Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, глава представительства Республики Казахстан при Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) Баймухан Маргулан Бакытулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству;

Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Австрия, Постоянный представитель Республики Казахстан при международных организациях в городе Вена Умаров Кайрат Ермекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Словения по совместительству;

Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Словения по совместительству; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Итальянской Республике Сембаев Ерболат Насенович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Мальта, Республике Сан-Марино по совместительству, - говорится в сообщении.

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