Концепцию развития образования до 2025 года разработали в Казахстане

Документ предусматривает воспитание нового поколения казахстанцев.

Концепцию развития образования до 2025 года разработало Министерство образования и науки, сообщает zakon.kz.

Концепция предусматривает воспитание нового поколения казахстанцев.

Как отмечает МОН, в системе дошкольного, среднего, технического и профессионального образования привычной является практика заключения обязательных договоров между родителями и организациями с целью регламентации их прав и обязанностей.

Тем не менее, взаимодействие "учитель-ученик-родитель" продолжает носить претензионный характер, имеются различия в понимании обоюдных обязанностей по обучению и воспитанию ребенка, отсутствуют протоколы действий заинтересованных лиц при выявлении фактов домашнего насилия, буллинга и других нежелательных обстоятельств.

Особую роль в формировании благоприятной школьной среды играет классный руководитель. На классных руководителей возложены в основном организационно-координирующие, коммуникативные и контрольные функции. Однако широкий спектр возложенных функций и задач не позволяет эффективно выполнять воспитательную деятельность, - считают в МОН.

Вместе с тем отмечается, что существующие в современном обществе проблемы негативно сказываются на психологическом благополучии детей. Так, большую озабоченность вызывает кризис института семьи.

С сожалением приходится констатировать, что показатели суицида среди казахстанских подростков в возрасте 15–19 лет остаются высокими. По данным ЮНЕСКО, это 11,3 случая на 100 тыс. населения против 8,3 случая в мире). К причинам суицида относятся склонность к рискованному поведению, насилие, психологические травмы детства, стигматизация и отсутствие ориентированных на нужды молодежи служб охраны психического здоровья и квалифицированных специалистов, - говорится в документе.

Казахстанские школьники чаще подвергаются буллингу (32%) по сравнению со своими сверстниками в странах ОЭСР (средний показатель – 23%).

Согласно ЮНИСЕФ, более половины детей столкнулись со случаями виртуального насилия, пропагандой религии и суицида и положительно относятся к знакомствам в социальных сетях.

В этой связи развитие социальных навыков, организация досуговой и общественной деятельности обучающихся и повышение их осведомленности о проблемах психического здоровья остается актуальной задачей, - считают в МОН.

С целью формирования активной гражданской позиции, усиления патриотического воспитания в школе расширяется охват обучающихся в общественно-значимых движениях ("Зеленая экономика", "Охрана окружающей среды", "Моя Родина, мой город/село" и др.).

Также обучающиеся вовлекаются в военно-патриотические клубы, детско-юношеские движения ("Жас қыран", "Жас Ұлан", "Жас Сарбаз"). В рамках Единой детско-юношеской организации "Жас Ұлан" активно развивается волонтерское движение, которое насчитывает порядка 3 тыс. участников.

Данные международных исследований показывают кризис читательской культуры и грамотности общества. В связи с этим по поручению Президента страны Токаева запущен проект "Читающая школа".

Целью проекта является приобщение учеников к регулярному чтению детской литературы и посещению школьной библиотеки, привитие потребности в систематическом чтении, повышение уровня читательской культуры обучающихся, создание условий для популяризации чтения среди обучающихся, педагогов и родителей.

Наряду с традиционными формами работы по привлечению школьников к чтению (литературно-поэтические вечера, конкурсы чтецов, книжные выставки, библиотечные уроки и др.) внедряются современные формы: литературный марафон, Буккроссинги (акции "Прочитай сам, передай другому"), челленджи, виртуальные книжные выставки, буктрейлеры, создаются коворкинг-центры.

Также подчеркивается важность создания условий развития массового детского спорта и привлечения молодежи к занятиям физической культурой и спортом.

На данный момент из 10 739 дошкольных организаций 2 805 (26%) оснащены спортивными залами, 452 (4%) – бассейнами, 8 365 (78%) – игровыми площадками для занятий физической культурой.

Обеспеченность спортивными залами государственных школ составляет 90%. Вместе с тем в 1 099 школах занятия по физической культуре проводятся в приспособленных спортивных залах. Потребность в спортивных залах имеется в 774 государственных школах, из них 63% в малокомплектных (16 495 детей). Оснащенность школ типовым спортивным оборудованием и инвентарем составляет 27%.

Вместе с тем отмечается ряд проблем:

Недостаточно высокий методический уровень преподавания предметов "Физическая культура" в школе и "Физическое воспитание" в колледжах и вузах. Недостаточность обеспечения школ, колледжей и вузов профильными учебниками и научно-методической литературой. Отсутствие учебно-методического сопровождения для учителей физической культуры, обучающих детей в СМГ. Непредусмотренность механизмов мотивации занятиями массовой физической культурой и спортом. Отсутствие образцов спортивных знаков для награждения чемпионов и призеров национальных школьных лиг по видам спорта. Низкий статус результатов сдачи теста президентского уровня готовности выпускниками школ.

Концепция также предусматривает:

развитие способностей ребенка по интересам через дополнительное образование

защиту прав и интересов детей, обеспечение условий безопасной жизнедеятельности ребенка

создание благоприятных условий для педагогов

обеспеченность педагогическими кадрами и модернизация педагогического образования

расширение доступа к дошкольному воспитанию и обучению

создание благоприятных условий и среды обучения в школе

модернизацию содержания среднего образования и др.

Как отмечается, за последние три года численность педагогических кадров по стране достигла практически полумиллиона человек. В 2020 году ряды педагогов пополнили 9 220 молодых специалистов, в 2021 – 11 800 человек.

Несмотря на ежегодный выпуск специалистов в области образования, все еще сохраняется потребность в квалифицированных педагогах. Наибольшая потребность в специалистах наблюдается по предметам "Математика" – 505, "Физика" – 208, "Химия" – 188, "Информатика" – 131, "Русский язык" – 889, "Английский язык" – 404, учителя начальных классов – 558. Остается актуальной проблема сложности привлечения высококвалифицированных педагогов в сельскую местность.

Как следует из документа, с 2015 года численность кадров старше 50 лет и пенсионного возраста выросла в 1,5 раза. Низкая заработная плата не привлекает молодых специалистов, которые имеют опыт работы на производстве, знают технический английский язык, компьютерное программирование, современные производственные технологии.

Также разработан План действий по реализации концепции, который, в частности, предусматривает:

Принятие мер по защите детей от буллинга, от интернет-травли, сексуальных преступлений и суицида.

Усиление деятельности психологических служб организаций образования и школьных служб примирения.

Мониторинг детского благополучия.

Пересмотр нормы и рациона питания воспитанников дошкольных организаций, детских домов и обучающихся ТиПО.

Внедрение и сопровождение программы предупреждения насилия, жестокого обращения, аутодеструктивного, в том числе суицидального и девиантного поведения среди несовершеннолетних.

Реализация комплекса мер по организации отдыха и оздоровлению детей, развитию сети загородных детских лагерей, в т.ч за счет ГЧП.

Создание и реализация Республиканской службы по оперативному оказанию помощи ребенку.

Создание во всех школах условий для ведения кружковых занятий.

Обеспечение детей-сирот жильем после выпуска из детских домов.

В общей сложности план предусматривает более 200 различных мероприятий.

Посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 3 ноября.

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