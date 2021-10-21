Доллар немного подешевел на торгах

Курс доллара снизился на 0,46 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 425,54 тенге (-0,46), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425,5-426,9 тенге, евро – 495,9-497,9 тенге, рос. рубль - 5,99-6,04 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 21 октября.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,05%, составив $83,38 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре упали на 0,21% — до $85,64 за баррель.

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