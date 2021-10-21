Девочка спрыгнула с 25 этажа в Актобе - родители не верят в версию суицида

По словам отца, их дочь Диана была жизнерадостным ребенком.

Родители девочки, которая спрыгнула с балкона 25-го этажа в Актобе, не верят в версию суицида, передает zakon.kz.

Накануне стало известно, что 13-летняя девочка разбилась насмерть, выпав с балкона. По одной из версии, к такому поступку девочку могла подтолкнуть интернет-игра. Однако ни родные, ни учителя в это не верят, сообщает AstanaTV.

По словам отца, их дочь Диана была жизнерадостным ребенком. Ходила в художественную школу, училась играть на гитаре. В тот роковой день, 17 октября, она отправилась в кино с подругой. Но позже родителям сообщили, что их дочь упала с высотки и разбилась насмерть.

Ее подруга живет в этом доме, одноклассница. Сначала она нам сказала, подружка с ней пойдет. Но она пошла в кино с другой подругой, почему она там оказалась - непонятно. Ерболат Кожаков, папа погибшей

Трагедия сразу обросла большим количеством версий. По одной из них, ребенка довела до суицида мобильная игра. Но этому не верят ни дома, ни в школе. По словам классного руководителя, незадолго до трагедии весь класс отправили на карантин. 18 октября они должны были вернуться на занятия. Все это время, пока класс находился на карантине, учитель всегда была на связи с учениками, но тревожных изменений в поведении Дианы не заметила.

Никаких изменений не замечала, она была всегда открытой, отзывчивой, со всеми дружила. Дети тоже не поняли ничего. Все очень хорошо отзываются о ней, все любят ее. Бакытгуль Алгалиева, классный руководитель

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Совершила ли девочка самоубийство или это трагическая случайность, придется разбираться полиции.

Причины и мотивы произошедшего выясняются. Проводится досудебное расследование по статье 105 части 3 УК РК "Доведение до самоубийства". Ерболат Саркулов, руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области

Как сообщают жители, три двадцатипятиэтажки в центре Актобе обрели дурную славу. За неполных 10 лет существования высоток здесь свели счеты с жизнью несколько человек.

По словам председателя КСК, самоубийц привлекают балконы в подъездах. Жильцы не раз просили закрыть опасный участок, но сделать этого нельзя по правилам техники пожарной безопасности.

Мы их закрыть не можем, не имеем права, это идет нарушение, что влечет за собой большие штрафы. Вот так на каждого чужого пришедшего смотреть, как на суицидника – это тоже не дело. Мы уже со своей стороны пытаемся предотвратить, ну а сколько мы можем чужие жизни охранять так? Шокирующий случай прокомментировали и в Министерстве образования. Вице-министр Шолпан Каринова подчеркнула, что подобные трагедии в основном происходят вне школ. Чиновница рекомендовала родителям внимательнее относиться к состоянию ребенка и при любых изменениях в поведении обращаться к специалистам. Айганым Казымова, председатель КСК

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