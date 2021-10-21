Никто не препятствует мирным собраниям - Токаев

Токаев предупредил нарушителей мирных собраний в Казахстане.

Демонстрации могут проводиться в режиме уведомления, но и это небольшое требование почему-то некоторые наши граждане считают возможным нарушать. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Мы приняли очень хороший закон о мирных собраниях. Кто бы чего ни говорил, это серьезный шаг вперед в развитии демократии. Никто не препятствует мирным собраниям, демонстрациям, - сказал Токаев на расширенном заседании Совета АНК.

Он добавил, что в законе все прописано и нет необходимости получать официальные разрешения.

Эти собрания, эти демонстрации могут проводиться в режиме уведомления, но и это небольшое требование почему-то некоторые наши граждане считают возможным нарушать. Я предупреждаю, что подобного рода действиям будет дана правовая оценка. Задача генеральной прокуратуры продолжить разъяснение этого закона нашим гражданам, а задача всех правоохранительных органов поддерживать общественный порядок в соответствии с нашим законодательством, - объяснил Президент Казахстана.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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