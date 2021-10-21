Эксперты обсудили показатели казахстанского индекса развития молодежи

В индексе предлагается использовать как официальную статистику, так и опросы молодежи.

В столице состоялась фасилитационная сессия, на которой экспертами были предложены рекомендации по доработке индекса развития молодежи.

В мероприятии приняли участие представители министерств, бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, мажилисмены и депутаты городских маслихатов, а также эксперты в области развития молодежи и представители молодежных организаций и активисты.

Индекс развития молодежи – это комплексный показатель эффективности работы местных исполнительных органов в части реализации государственной молодежной политики, который позволит осуществлять рейтинговую оценку эффективности их работы.

По словам председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК Шахмардана Байманова, индекс развития молодежи в текущих условиях глобализации экономики, образования, рынка труда, анализа тенденции в молодежной среде на международном и национальном уровнях позволяет разработать фундамент для долгосрочной молодежной стратегии.

Индекс развития молодежи будет сводным индексом для анализа реализуемой государственной молодежной политики и уровня развития молодежи по 7 основным направлениям: образование, здоровье и благополучие, занятость и возможности, политическое участие, гражданское участие, досуг и безопасность. Данный индекс должен стать адаптированным к национальной специфике версии глобального индекса развития, – рассказал Байманов.

Участниками фасилитационной сессии разработаны рекомендации для подготовки методологии расчета индекса развития молодежи и внесения концепта "молодежная социальная услуга" в законодательство по молодежной политике. Организатором мероприятия "Сообщество молодежных работников", реализующего второй компонент Проекта развития молодежного корпуса "Поддержка институционального развития МОН РК в части реализации молодежной политики", были собраны резюме, озвученные идеи и определены основные направления.

Ключевая рекомендация касалась использования индекса в качестве инструмента измерения эффективности молодежной политики как на национальном, так и региональном уровнях.

Набор индикаторов необязательно должен быть статичным, он может изменяться, отвечая на текущие тенденции в той или иной сфере жизни молодежи. К примеру, в настоящее время в стране уже создана система, позволяющая охватить средним образованием все население, как следствие, индикатор охвата средним образованием перестает быть актуальным, его необходимо либо убрать, либо предусмотреть индикатор, измеряющий какой-то другой аспект образования.

В индексе предлагается использовать как объективные данные (официальная статистика), так и субъективные данные (опрос молодежи) для получения более полной картины.

В число индикаторов, позволяющих замерить прогресс молодежи, эксперты предложили добавить показатели, отражающие рискованное поведение молодежи, приверженность новым глобальным ценностям инклюзии и экологичного образа жизни, уровень владения цифровыми технологиями.

Также на сессии выступила прилашенный международный эксперт Людмила Близнюк, которая поделилась мировым опытом расчета индекса развития молодежи, рассказала о глобальных инструментах измерения молодежи, о 35 индикаторах индекса, об индексе прогресса молодежи и дала свои рекомендации.

Стоит отметить, в начале года на первой сессии Парламента РК седьмого созыва глава государства предложил внедрить индекс развития молодежи согласно мировой практике. По словам президента, работа местных органов по реализации молодежной политики будет оцениваться на основе этого критерия.

Напомним, министерством образования и науки РК реализуется проект развития молодежного корпуса с целью стимулирования вовлеченности молодежи в жизнь сообщества и развития жизненно важных навыков посредством реализации программы обучения общественно полезной деятельности на благо сообщества, в особенности среди социально уязвимых групп молодежи.

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