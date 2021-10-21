В Алматы летевший на большой скорости мотоциклист столкнулся с автомобилем

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Как стало известно, мужчина приобрел мотоцикл накануне аварии в Актау.
В Алматы в микрорайоне "Думан" на улице Казыгурт произошло лобовое столкновение автомашин Toyota Camry и мотоцикла Honda, сообщает zakon.kz.
По словам очевидцев, автомобиль стоял припаркованный, мотоцикл двигался в западном направлении на высокой скорости.
Рев мотора мотоцикла был настолько громким, что некоторые люди, испугавшись, забегали обратно домой.
В какой-то момент мотоциклист не справился с управлением, задел бордюр, после чего выехал на полосу встречного движения, налетел на другой бордюр, подпрыгнул вверх и столкнулся с припаркованной Camry.
От удара мотоцикл буквально развалился на части. Очевидцы вызвали скорую помощь и сотрудников полиции.
Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала мотоциклиста. Он получил серьезные травмы, его состояние уточняется.
Как стало известно, мужчина приобрел мотоцикл накануне аварии в Актау.
Сотрудники дорожной полиции выясняют все обстоятельства аварии.
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