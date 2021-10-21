В Казахстане предложили создать патриотический TikTok

Его предлагают назвать "История нашего края".

Председатель Объединения поляков Акмолинской области Наталья Нагачевская на расширенном заседании Совета АНК предложила создать патриотический TikTok. Касым-Жомарт Токаев поддержал ее идею, передает корреспондент zakon.kz.

Выступая на заседании, Нагачевская отметила об угрозах, исходящих сегодня от интернет-пространства для детей.

В Казахстане, практически каждый второй день несовершеннолетние совершают самоубийство, и 5-8% из всех случаев - это законченный суицид. Передо мной, как мамой, сейчас стоит один вопрос - как уберечь наших детей от всего этого? Где еще прозвучат выстрелы после Казани и Перми? Какие еще всплывут "синие киты", чтобы забрать жизни наших детей!? Великобритания уже встревожена новым сериалом "Игра в кальмара". Наши тоже его смотрят. Почему мы допускаем то, что у детей стираются границы между реальным и виртуальным миром? – задалась она вопросами.

На ее взгляд, следует внедрять альтернативную компьютеру повестку дня, инфраструктуру полезного досуга, развивающие проекты.

Я призываю Советы матерей организовать свои проекты в дворовых клубах, чтобы быть с нашими детьми. Мы просим министерство культуры и спорта помочь возродить детские народные театры. Их можно открыть на базе существующих театров, домов культуры и в центрах внешкольной работы. Нашим этнокультурным объединениям надо широко привлекать детей в культурные мероприятия Ассамблеи, в самодеятельное творчество. Предлагаю открыть TikTok проект "История нашего края". Его можно публиковать на сайте Ассамблеи и в социальных сетях. Нам надо через такие проекты направить интернет в нужное и полезное русло, обратить проблему в преимущество, - считает глава Объединения.

Президент Казахстана согласился с такими доводами.

Согласен с вами в отношении противоправного контента. Сейчас это актуально практически для всех стран. Вы правильно отметили, что в этом процессе противостояния с противоправным, вредным контентом, называю вещи своими именами, эта информация, которая ведет прежде всего молодежь по ложному пути. В этом процессе противостояния должно участвовать не только государство, но и все общество должно участвовать в этом, поскольку речь о будущем страны, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он напомнил, что в своем Послании в сентябре этого года говорил о необходимости развития массового детского спорта.

Мы видим, что дети отвлекаются на ненужные вещи, потому что обладают свободным временем, а родители и учителя не всегда могут уследить вне школы, и мы теряем наших детей. Поэтому давайте развивать массовый детский спорт. Мы будем оценивать работу областных руководителей, акимов в том числе и по развитию массового детского спорта, но вы высказали очень интересное предложение в том, что касается притягивания детей в сторону искусства, культуры. Я поддерживаю это предложение, и обращаюсь к акимам областей – действительно, давайте попробуем начать такую работу как открытие детских народных театров, - призвал глава государства.

По его словам, в Казахстан среди детей огромное количество талантов.

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Буквально вчера я был в Жезказгане, видел, как дети занимаются разного рода искусствами, в том числе игрой на домбре. Это радует, но мы должны оказывать поддержку таким детям, а их очень большое количество среди нас. Я поддерживаю ваше предложение в отношении создания TikTok-проекта "История нашего края". Действительно, это хороший проект. Сейчас молодежь сидит в основном в Instagram и в TikTok. Это реальность нашей жизни и давайте вписываться в эту реальность соответствующим образом и положительно влиять на настроение, на культуру и на воспитание наших детей, - заключил президент.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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