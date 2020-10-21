Не касаясь друг друга - как Jusan Bank цифровизирует процессы

Все пойдут за покупателем.

В Казахстане процент безналичных операций постоянно растет и большая часть платежей проходит по терминалам и онлайн.

О том, как это повлияло на розницу и банки, zakon.kz побеседовал с директором департамента развития эквайринга Jusan Bank Елдосом Кырбасовым.

- Ranking.kz ранее анализировал статданные Нацбанка – мы почти перестали снимать деньги с карточки, пластик победил?

- Победа не окончательная, данные неравномерны и различаются от региона к региону, сказывается техническое оснащение. Но это вопрос времени, ведь наличные становятся все менее удобными и нужными для повседневных расчетов.

- Как реагируют банки на такую статистику?

- Мы делаем упор на максимальную цифровизацию всех процессов. Сам пластик как точка отсчета. А аппаратная сторона – на усмотрение и привычки клиента. Кому-то проще и удобней пользоваться картой, кто-то телефон из рук не выпускает и ему удобнее через приложение или QR-код, кто-то предпочитает платежные приложения на смарт-часах.

- Какие принципы исповедует Jusan в работе с клиентами?

- Удобно должно быть всем! Поэтому в этом году мы вывели на рынок обновленные POS-терминалы на базе Android. Для покупателей там включены все способы бесконтактных оплат, а для собственников бизнесов включена вся экосистема Jusan и прямая связь с фискальными органами.

- Как работает экосистема с терминалами? Это прямое подключение?

- Скорее, это консолидация всех инструментов: расчетного счета, мобильного приложения, POS-терминала и контрольно-кассовой машины. Процесс внутри этой системы защищен, авторизован и автоматизирован. Терминал отправляет деньги на карт-счет, встроенная в терминал контрольно-кассовая машина передает информацию о купленном товаре/оплаченной услуге, в режиме реального времени, в налоговые органы. Владелец бизнеса в мобильном приложении Jusan Business также в режиме реального времени может отслеживать и перенаправлять полученные средства. Просто, удобно и всегда на контроле у собственника!

- Иногда нам приходится видеть старое оборудование в магазинах – насколько новые терминалы у вас?

- Мы ставим новые терминалы и новым клиентам, и уже работающим с нами заменяем устаревшие аппараты. Новое оборудование, кроме прочего, дает серьезное временное преимущество – подключение POS-терминала по заявке проходит всего за 1 день!

- Кто платит за эту модернизацию?

- Jusan Bank. Несмотря на обновление, наши тарифы на обслуживание ниже многих других на рынке.

- Какие у вас прогнозы по развитию эквайринга?

- Все пойдут за покупателем! Когда POS-терминалы только внедрялись, многие владельцы "маленькой" розницы с недостаточным месячным оборотом просто не могли себе позволить установить их. Сейчас же невозможно представить даже "магазин шаговой доступности" без терминала. Так что тандем пластика и "цифры" кэшу оставит мало шансов!

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