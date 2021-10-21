Ученые намерены возродить Центрально-азиатскую школу богословия

Это необходимо для формирования в регионе устойчивого иммунитета против религиозного экстремизма.

В Алматы прошла международная научно-практическая конференция "Геокультурный суверенитет и возрождение Центрально-азиатской школы богословия: особенности образования, традиции и будущее", сообщает zakon.kz.

Целью конференции были обмен мнениями и презентация исследований, посвященных экспертному анализу новых вызовов и рисков в религиозной сфере, а также поиску путей противодействия этим угрозам через традиции местной Центрально-азиатской школы богословия.

И в этом отношении одной из актуальных проблем, озвученных на данной встрече, был духовный суверенитет стран Центральной Азии, многие из которых столкнулись с тем, что определенная часть верующих ориентирована на зарубежные религиозные авторитеты и центры влияния.

- Даже не будучи экстремистами в строгом смысле этого слова, они, тем не менее, являются продуктом совершенно другого общества, чьи представители, не зная центрально-азиатских реалий, выносят порой непродуманные решения, которые в условиях стран региона имеют высокий дестабилизационный потенциал, - отметил директор Института геополитических исследований профессор Асылбек Избаиров. - И это не говоря уже о террористической идеологии сторонников такфирско-джихадистского учения, которая привела в свое время к возникновению террористического подполья и актам террора в странах Центральной Азии.

По мнению спикеров конференции, обострение данной проблемы связано с новыми вызовами, четко обозначившимися с захватом власти в Афганистане движением "Талибан" (запрещенная в Казахстане решением суда террористическая организация).

Они считают, что на фоне Афганистана создается своего рода "витрина" для учений и идеологии, которые могут импортироваться в любую из стран региона, и то, что по своему духовному воззрению талибы достаточно близки к верующим стран Центральной Азии, становится фактором дополнительного риска.

- Проповеди и воззвания иностранных лидеров и духовных лиц легко перешагивают пределы привычных государственных границ. В этой связи выработка или возрождение собственных религиозных традиций, Центрально-азиатской школы богословия, местной системы мусульманского образования становятся одним из приоритетных вопросов повестки дня для всех стран региона, - выразил свою позицию Асылбек Избаиров. - И насколько мы готовы на основе местных духовных исторических традиций дать достойный ответ новым вызовам и рискам в религиозном поле стран Центральной Азии - ключевой вопрос.

Таким образом, нам необходимо искать пути повышения реального авторитета отечественных школ богословия и лидеров традиционных религиозных структур, чтобы блокировать влияние зарубежных идеологических центров и сформировать в странах ЦА устойчивый иммунитет против религиозного экстремизма.

В ходе дискуссии были обсуждены такие вопросы, как анализ религиозной ситуации в странах Центральной Азии, выявление новых внутриполитических рисков и угроз, потенциала Центрально-азиатской школы богословия, возрождение местных традиций и поиск эффективных методов противодействия экстремистской идеологии. А также возможность восстановления системы мусульманского образования, функционировавшей до европейской колониальной экспансии на территории Центральной Азии, изучение опыта зарубежных стран по профилактике религиозного экстремизма и терроризма.

- С учетом новых, в том числе и идеологических вызовов, связанных с приходом движения талибан к власти в Афганистане и введения исламской системы правления, вопрос о модернизации исламского духовенства, религиозного образования, модернизации религиозного мышления, трактовки ислама в целом в светских странах ЦА с большинством мусульманского населения, приобретает важную значимость, - отметил директор независимого аналитического центра "религия, право и политика" Кадыр Маликов из Кыргызстана. - Это не только поиск легитимизации в исламе сложившейся политической светской системы власти, демократических норм, но в первую очередь поиск баланса, гармоничное сосуществование разных систем: светской, национальной и религиозной системы ценностей в одном национальном государстве.

По мнению Кадыра Маликова, государственное национальное строительство во многих странах с большинство мусульманского населения в странах ЦА в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Туркменистане, Таджикистане, не завершено, а только находится в начале своего пути. И на этом пути важен вопрос о роли и месте ислама в обществе и государстве, особенно на фоне ситуации в Афганистане, считает он. А именно гармонизация и диалог, повышение доверия граждан к государству, поиск объединяющих факторов разных религиозных групп, атеистов, светских в рамках одного национального государства и его суверенитета, является важным фактором внутренней безопасности государств ЦА. Так как долгосрочная угроза для национальных государств со светской системой ценностей будет носить именно идеологический характер.

- В настоящее время возрастает беспокойство стран ЦА на фоне прихода к власти движение талибан в Афганистане и началом процесса строительства другой политической модели, уже Исламского Эмирата Афганистан говорит, - отметил Маликов. - Перспектива успешности и эффективности нового строя может стать притягательной витриной для растущего протестного потенциала и настроений среди населения в странах ЦА.

К работе конференции в режиме онлайн подключились и известные зарубежные эксперты, в том числе сотрудник Научно-исследовательского центра исламской истории, искусства и культуры Организации Исламской Конференции (г. Стамбул), д.и.н., профессор Аширбек Муминов, выступивший с презентацией на тему "Возрождение традиционного ислама и живучесть старых стереотипов", сотрудник Центра восточных рукописей при Ташкентском государственном институте востоковедения ("Ислам в интернете: между виртуализацией и мобильностью", представители Российской Федерации и других стран СНГ.

Также на форуме присутствовал и выступил известный исламовед, бывший Верховный муфтий РК, а ныне директор Института повышения квалификации имамов Серикбай Ораз.

Как заявили организаторы конференции, одним из главных пунктов, которые лягут в основу рекомендаций по итогам ее работы, будет обращение к правительству РК о целесообразности возрождения Центрально-азиатской школы богословия.

Торгын Нурсеитова

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