Уничтожать опасные боеприпасы просят сенаторы

Была предложена норма касательно особенностей оборота боеприпасов.

Депутаты Сената вернули в Мажилис законопроект по вопросам государственных закупок, передает корреспондент zakon.kz.

При обсуждении законопроекта сенаторами были внесены следующие изменения и дополнения:

В закон "Об обороне и Вооруженных силах Республики Казахстан". В частности, была предложена норма касательно особенностей оборота боеприпасов, дальнейшее хранение которых представляет реальную опасность и требует незамедлительного уничтожения в целях недопущения в будущем трагедий, которые случились в Арыси и Байзаковском районе Жамбылской области.

В закон "О государственных закупках" в части включения электронного магазина в конкурентные способы осуществления госзакупок; конкретизации субъектов, не имеющих права участвовать в государственных закупках инжиниринговых услуг или строительно-монтажных работ на одном и том же объекте строительства.

В Кодекс "О недрах и недропользовании" в части переноса новой статьи, регламентирующей соглашение о стимулировании предпринимательства, из главы 4 в главу 3, устанавливающую общие положения о праве недропользования.

В закон "О науке" в части введения нового вида финансирования науки - финансирование научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования; введения нового института апелляции решений национальных научных советов.

Предложения сенаторов прокомментировал председатель Палаты Маулен Ашимбаев.

Поправки в закон "Об обороне и Вооруженных силах" нацелены на регулирование мер по хранению и уничтожению боеприпасов. Эти меры направлены на то, чтобы трагедии, имевшие место на оружейных складах страны, больше не повторились. Надеемся, что принятие этих норм улучшит ситуацию в этой сфере, - заключил спикер Сената.

Также, по его словам, следующие поправки в законопроект позволят упростить процедуры государственных закупок и устранить излишнее регулирование. Это поможет эффективно проводить государственные закупки и экономить государственные средства.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!