Уничтожать опасные боеприпасы просят сенаторы

Приложение zakon.kz
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Была предложена норма касательно особенностей оборота боеприпасов.
Депутаты Сената вернули в Мажилис законопроект по вопросам государственных закупок, передает корреспондент zakon.kz.
При обсуждении законопроекта сенаторами были внесены следующие изменения и дополнения:
Предложения сенаторов прокомментировал председатель Палаты Маулен Ашимбаев.
Поправки в закон "Об обороне и Вооруженных силах" нацелены на регулирование мер по хранению и уничтожению боеприпасов. Эти меры направлены на то, чтобы трагедии, имевшие место на оружейных складах страны, больше не повторились. Надеемся, что принятие этих норм улучшит ситуацию в этой сфере, - заключил спикер Сената.
Также, по его словам, следующие поправки в законопроект позволят упростить процедуры государственных закупок и устранить излишнее регулирование. Это поможет эффективно проводить государственные закупки и экономить государственные средства.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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