Полиция обратилась к водителям СКО

Полицейские СКО предупреждают водителей об угрозе гололеда.

Полицейские Северо-Казахстанской области обратились к водителям, сообщает zakon.kz.

Полицейские СКО предупреждают водителей транспортных средств о том, что в сложных климатических условиях Северного Казахстана необходимо внимательно следить за прогнозами погоды и быть готовыми к резкой перемене ситуации на дорогах. Следует своевременно запланировать переход на зимние шины. При понижении температуры возможно образование гололедицы. В этом случае снизить опасность аварии помогут две важнейшие рекомендации: уменьшить скорость передвижения и увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля. Это поможет выиграть время для принятия решения при возникновении угрозы совершения дорожно-транспортного происшествия. пресс-служба ДП СКО

Заместитель начальника Управления МПС ДП СКО Александр Розбах отметил, что "строго соблюдать Правила дорожного движения, быть бдительными необходимо во всех случаях, а в период возможной гололедицы - предельно важно".

Повышенное внимание на дороге требуется и от пешеходов. Важно понимать, что при образовании наледей, выпадении снега торможение транспортных средств затруднено. Выходя на пешеходный переход, убедитесь, что все водители могут вас пропустить. Взрослым следует дополнительно разъяснить детям правила безопасного поведения на дороге, - сказал он.

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