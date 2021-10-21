Новый вид "дельта-штамма" выявили в России

Появилась мутация коронавируса AY.4.2.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что выявлены единичные случаи разновидности штамма коронавируса дельта AY.4.2 на территории России, передает zakon.kz.

В некоторых кругах новый геновариант называют "дельта плюс", но это же название ранее относилось к другому варианту, и потому сейчас происходит некоторая путаница, – цитирует слова Хафизова РИА Новости.

Эпидемиолог уточнил, что AY.4.2 – одно из множества ответвлений линии "дельта", которое может иметь преимущества перед исходной и остальными версиями вируса.

Насколько мутация заразнее, сказать пока сложно, этот вопрос исследуют, – уточнил ученый.

Вероятность широкого распространения AY.4.2 в мире достаточно высока.

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Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах, – добавил он.

Представитель Роспотребнадзора не исключил, что эта разновидность "дельта-штамма" может спровоцировать дополнительный подъем заболеваемости, подчеркнув, что помочь в борьбе сможет только вакцинация, особенно среди тех, кто еще не переболел COVID-19.

При этом специалист заверил, что применяемые в России вакцины достаточно эффективны и против AY.4.2.

Он не настолько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами. И если судить по тому, что у него есть мутации именно в S-белке, то, скорее всего, он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью протекания заболевания, – пояснил эпидемиолог.

Ранее стало известно, что распространение новой вариации коронавируса – AY.4.2 – началось в Великобритании.

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