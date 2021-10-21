В Алматы усилили контроль за прибывающими из стран Европы и России

Все прибывающие из-за рубежа пассажиры сканируются специальным прибором – тепловизором.

Контроль за прибывающими из стран Европы и России усилили в Алматы. Об этом сообщил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, сообщает zakon.kz.

Он отметил, что в России зафиксирован очередной рост заболеваемости. Антирекорды по ковиду установлены в европейских и прибалтийских странах.

По словам Бекшина, специалисты-эпидемиологи Управления санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте и медработники усилили контроль за прибывающими из этих стран в международный аэропорт Алматы.

Все прибывающие из-за рубежа пассажиры сканируются специальным прибором – тепловизором, который регистрирует повышенную температуру. Связано это с усилением мер безопасности.

Резко осложнилась ситуация в Российской Федерации, мы усилили контроль также за прибывающими из Европы, там сейчас резкий рост заболеваемости. Зафиксированы антирекорды в Румынии, Великобритании, прибалтийских странах. Населению необходимо с полной серьезностью отнестись к циркулирующему в настоящее время дельта-варианту. Если прежде превалировал такой симптом КВИ как диарея, то сегодня к нему прибавился нервно-токсический синдром - это ухудшение памяти. Бывает, что пациенты при поступлении в больницу теряют сознание. Поражается головной мозг, переболевшего человека преследует постковидный синдром, - сообщил Жандарбек Бекшин на пресс-конференции.

Он добавил, что в зоне риска по-прежнему люди преклонного возраста, которые переносят недуг сложнее.

Больше всего заражаются граждане 20 – 39 лет, составляющие 28% зараженных за неделю, в 24% случаях — это жители 40 – 59 лет, в 25% — это лица старше 60 лет. За последнюю неделю отмечается рост заболеваемости среди детей и подростков на 2,6%, - отметил главный санврач Алматы.

Жандарбек Бекшин призвал не откладывать вакцинацию, ограничить посещение мест массового скопления людей, ночных клубов, ресторанов, проведение домашних мероприятий.

Бекшин считает, что при нынешней ситуации с дельта-вариантом коронавируса, его волнообразности и мутациях, необходимо достичь иммунной прослойки в 80%. Однако пока ежедневный прирост по вакцинации составляет 1%.

Пока иммунная прослойка составляет 54%. Если сохранять такие темпы, то сроки вакцинации могут растянуться до конца года и достигнут 70%, - сказал он.

Главный санитарный врач напомнил, что нынешний дельта-вариант коронавируса, который фиксируется в Алматы в 95% случаях, несет большую опасность в виде ослабления памяти среди переболевших.

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