Где можно будет привиться Pfizer в Алматы

Сегодня в Алматы развернуто 137 прививочных пунктов.

Вакцинировать препаратом Pfizer в Алматы будут во всех прививочных пунктах. об этом сообщил руководитель Управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев, передает zakon.kz.

По его словам, сегодня в Алматы развернуто 137 прививочных пунктов, во всех из них будет проводиться вакцинация.

Правительством определены три приоритетные группы, которые будут вакцинированы на первом этапе. Планируется завезти препарат Pfizer для вакцинации детей от 12 до 18 лет, а также беременных и кормящих женщин. Причем эту вакцину разрешается проводить с выездом в школы. В настоящее время в Алматы насчитываются 174 600 детей этого возраста, подлежащих вакцинации. Кормящих женщин порядка 67 000, беременных - 20 500. Мы имеем эти списки. Вакцинация будет проводиться добровольно и с согласия родителей, - сказал руководитель УОЗ на пресс-конференции.

Кроме того, в ведомстве имеются четкие инструкции по хранению вакцины. Вакцина Pfizer должна храниться при температуре -60-90 градусов. Это основное требование разработчиков.

Ампулы после размораживания допустимо хранить при температуре 2-8 градусов. Препарат можно использовать в общей сложности до 30 дней при сохранении холодовой цепи, в течение этого времени она сохраняет свои свойства, - добавил Табынбаев.

Глава УОЗ также сообщил, что на сегодняшний день первый компонент вакцины получили 983 267 человек, вторым компонентом привиты 908 697 горожан.

Он добавил, что вакцинация против коронавируса — это самый эффективный и единственный способ защитить себя от болезни, которая наносит непоправимый вред здоровью, а иногда и заканчивается летальным исходом.

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