200-летие Достоевского отметят в Семее

В Семее следует организовать памятные мероприятия в честь 200-летия Федора Михайловича Достоевского - Токаев.

В Семее следует организовать памятные мероприятия в честь 200-летия Федора Михайловича Достоевского. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

В Казахстане традиции межэтнического диалога имеют глубокие корни. Возьмем, например, выдающегося исследователя Григория Николаевича Потанина, которого деятели "Алаша" называли почтенным и уважаемым аксакалом. Потанин, как известно, говорил на казахском языке, изучал культуры и быт, историю нашего народа. Был в дружеских отношениях с другим выдающимся казахстанским ученым - Шоканом Уалихановым. В этом году под эгидой ЮНЕСКО отмечается 200-летие еще одного друга Шокана Уалиханова - классика мировой литературы Федора Михайловича Достоевского. Думаю, в Семее - в одном из исторических центров нашей страны - следует организовать памятные мероприятия в честь этой даты, - предложил президент на расширенном заседании Совета АНК.

Глава государства напомнил, что в этом городе Достоевский плодотворно работал в течение пяти лет, здесь расположен литературно-мемориальный дом-музей писателя, который может стать притягательным культурно-познавательным объектом для туристов со всего мира.

Взаимопроникновение культур не знает границ. Оно духовно обогащает народы. Это мое глубокое убеждение. В Казахстане нашли вдохновение многие классики русской литературы: от Александра Пушкина до лауреата Нобелевской премии Михаила Шолохова. Неоценимый вклад в сохранение музыкального наследия нашего народа внесли композиторы Александр Затаевич, Евгений Григорьевич Брусиловский. Произведения казахской литературы открыли мировому читателю писатели Морис Симашко, Герольд Бельгер, Иван Щеголихин. Представители многих этносов оставили заметный след не только в культуре, но и промышленности и других сферах деятельности, - отметил он.

Президент подчеркнул, что подобные примеры дружбы народов представители различных этносов должны находить отражение в образовательной, культурно-просветительской, информационной политике страны, а также в ономастике.

Сегодня большой созидательный потенциал несет в себе новая казахстанская культурная волна, которая выходит на международный уровень. Она близка и понятна глобальной аудитории, поскольку представляет собой гармоничный сплав цивилизаций Европы и Азии. АНК должна принять активное участие в продвижении этого феноменального явления, в основе которого лежит огромное культурное многообразие нашей страны, - заключил Токаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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