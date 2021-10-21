Низкие тарифы на электроэнергию в мире объяснили производители угля в РК

Доктрина углеродной нейтральности Казахстана до 2060 года должна отразить видение дальнейшего развития угольной отрасли.

Заместитель генерального директора ТОО "Богатырь Комир" Мирхат Мусанап на II Форуме угольной промышленности заявил, что нужна стратегия развития угольно-энергетической отрасли страны на долгосрочную перспективу, передает корреспондент zakon.kz.

Более дешевого источника энергии, чем уголь, в настоящее время не существует. Благодаря углю, тарифы на электроэнергию в Казахстане одни из самых дешевых в странах СНГ и мире. Киловатт в час электроэнергии, произведенной на угольной ТЭЦ, стоит 9 тенге, в то время как тарифы ветряных электростанций – 21, 5 тенге, преобразователей энергии солнечного излучения – почти 17 тенге, биогазовых установок – 32,15 тенге. Таким образом, угольная промышленность по-прежнему обеспечивает казахстанцев электроэнергией по доступным ценам, – сообщил Мирхат Мусанап.

Он отметил, что Доктрина углеродной нейтральности Казахстана до 2060 года должна отразить четкое видение дальнейшего развития угольной отрасли страны.

Нужна более конкретная стратегия развития угольной энергетической отрасли, которая давала бы четкое представление, какой будет структура топливно-энергетической отрасли в ближайшие 20-30 лет с учетом сокращения угольной генерации. При этом надо учитывать, что в текущей структуре топливной генерации уголь составляет основную долю – 74% – от совокупного потребления условного топлива, – подчеркнул Мусанап.

По словам заместителя генерального директора, необходима информация о том, в каком объеме нужно будет сократить добычу угля на каждом этапе реализации Доктрины в разрезе пятилеток.

У нас сейчас нет полного представления, в каком объеме мы должны будем сокращать производство угля, как и насколько снизится доля угольной генерации на рынке энергетики. Равно как и о том, какие электростанции перейдут на альтернативные источники топлива, на какие именно и насколько это отразится на стоимости электроэнергии, - резюмировал спикер.

Ранее министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сообщил, что инвестиции в сектор добычи угля, нефти и газа будут сокращаться ввиду снижения спроса на эти ресурсы в долгосрочной перспективе.

В начале сентября вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжан Примкулов сообщил, что в Казахстане намерены полностью отказаться от использования угля к 2060 году.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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