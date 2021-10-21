Потерялись в лесу - пожилых супругов сутки разыскивали в Акмолинской области

В поисках принимали участие местные жители и волонтеры.

В Акмолинской области почти сутки разыскивали потерявшихся в лесу супругов, сообщает zakon.kz.

20 октября в полицию обратился 36-летний житель села Айдабол за помощью в розыске 66-летнего отца Баялина Каиржана Баржаксымовича и 67-летней матери Баялиной Алтынай Балтакужиновны.

20 октября супруги направлялись в село Кошкарбай Зерендинского района по полевым дорогам и заблудились в лесном массиве около села Викторовка. Неисправный автомобиль Honda оставили в лесу, - отмечено в сообщении полиции.

На поиски пропавших был ориентирован личный состав Зерендинского и Сандыктауского РОП.

Без сна и отдыха пожилых пенсионеров искали более 140 человек, - добавили в пресс-службе.

21 октября в обед супругов нашли в лесном массиве в 35 км от села Байтерек.

Алтынай Балтакужиновна рассказала, что ночью в лесу было очень холодно. В поисках дороги они с супругом устали. К тому же Каиржан Баржаксымович передвигается с помощью трости, - заключили в пресс-службе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!