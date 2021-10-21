До 5% снизят количество ничем не занятых молодых казахстанцев - Балаева

При этом особое внимание будет уделено поддержке категории NEET молодежи.

На брифинге в СЦК министр информации и общественного развития РК Аида Балаева рассказала, что предусмотрено для молодежи в рамках проекта "Ұлттық рухани жаңғыру", передает корреспондент zakon.kz.

По словам Балаевой, в рамках проекта "Ұлттық рухани жаңғыру" будет уделено больше внимание молодежи и решению ее проблем.

Будет обеспечен охват не менее 800 тысяч молодых людей системой жилищных сбережений. Охват до миллиона человек молодежными социальными услугами, увеличение доли займов для молодых семей по всем программам до 25%. Охват 1,5 млн молодых людей массовым спортом и экологическими проектами, - сказала министр.

При этом особое внимание, по ее словам, будет уделено поддержке категории NEET молодежи.

Здесь мы ставим четкую задачу снижения количества ничем не занятой молодежи до 5%, - заключила глава ведомства.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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