Попытку суицида сняли на видео в Алматы

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Мужчина пытался совершить суицид в районе Момышулы-Райымбека - соцсети.
В Алматы на видео сняли сидящего на мосту мужчину, передает zakon.kz.
Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале, "человек пытался совершить суицид" в районе Момышулы-Райымбека.
В городском департаменте полиции сообщили, что гражданин, сидевший на мосту, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Сотрудниками Отдела полиции Алатауского района устанавливаются мотивы данного происшествия. пресс-служба ДП Алматы
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