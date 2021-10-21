Попытку суицида сняли на видео в Алматы

Мужчина пытался совершить суицид в районе Момышулы-Райымбека - соцсети.

В Алматы на видео сняли сидящего на мосту мужчину, передает zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале, "человек пытался совершить суицид" в районе Момышулы-Райымбека.

В городском департаменте полиции сообщили, что гражданин, сидевший на мосту, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сотрудниками Отдела полиции Алатауского района устанавливаются мотивы данного происшествия. пресс-служба ДП Алматы

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