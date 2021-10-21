В Кокшетау учительница написала на лбах первоклассников "тетрадь"

Приложение zakon.kz
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Преподаватель уволена.
Учительница одной из школ Кокшетау решила нестандартным способом научить первоклассников не забывать тетради дома - она написала на лбу у 12 учеников слово "тетрадь", сообщает zakon.kz.
По данным Sputnik Казахстан, инцидент произошел 18 октября в школе-гимназии № 13.
Как отметила директор школы Светлана Ахметжанова, этот учитель имеет 27 лет профессионального стажа.
После случившегося с педагогом провели беседу, а затем уволили.
19 октября трудовой договор был расторгнут в одностороннем порядке, - прокомментировали в администрации школы-гимназии.
Также в учебном заведении была проведена служебная проверка.
В данное время в классе учебный процесс продолжается. С детьми работал психолог, а с родителями провели собрание, - заключили в Управлении образования области.
Стоит отметить, что некоторые из родителей за учителя вступились и просили не увольнять педагога. По их мнению, родителям также стоит обратить внимание на воспитание детей и следить за подготовкой к школе.
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