Казахстанских фильмов в кинопрокате будет больше

Нацпроект позволит продвигать отечественную культурную продукцию.

Министр информации и общественного развития Аида Балаева рассказала о новом национальном проекте "Ел Рухы", передает корреспондент zakon.kz.

По ее словам, нацпроект позволит продвигать отечественную культурную продукцию, в том числе за рубеж.

Так, 92,5% жителей сел и отдаленных населенных пунктов охватят услугами сферы культуры. А уровень удовлетворенности населения качеством этих услуг министерство планирует довести до 75%. Для этого будут построены 250 новых и капитально отремонтированы 1 200 действующих объектов культуры.

Путем прямой поддержки творческого потенциала страны будет создана система воспроизводства отечественной культурной продукции, в том числе увеличение доли отечественных фильмов в кинопрокате до 25%. Появится порядка 40 анимационных фильмов на базе творческого объединения "Казаханимация", которое также будет создано заново, - сообщила Аида Балаева на брифинге в СЦК.

Кроме того, на отдельной электронной платформе из любой точки земного шара, не выходя из дома, можно будет "посетить" музеи, театры, библиотеки и другие культурные достопримечательности Казахстана.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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