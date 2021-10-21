119 млрд тенге выделят на новый проект по формированию национального духа

На направления национального проекта "Ұлттық рухани жаңғыру" из республиканского бюджета выделят 119 млрд тенге. Об этом сообщила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент zakon.kz.

По ее словам, проект будет реализован до 2025 года.

Она заверила, что каждый тенге был детально просчитан специалистами и каждый проект прошел тщательную финансовую экспертизу.

Второе направление состоит из двух больших задач под названием "Дух страны". Они предусматривают повышения качества и доступности культурных услуг внутри страны, популяризация отечественной культуры за пределами государства.

Третье направление называется "Потомки независимости", которая включает в себя три масштабные задачи, предусматривающие духовное совершенствование, профессиональный рост и общественное совершенствование молодежи.

В этом направлении планируется достичь 15 масштабных общенациональных мероприятий и восемь конкретных показателей, в том числе особое внимание будет уделено работе с молодежью категории Neet.