В Актау определили лучших каратистов Казахстана

В нем приняли участие 250 спортсменов из 13 областей.

Завершился чемпионат Казахстана по каратэ WKF cреди мужчин и женщин, сообщает zakon.kz.

В программе "командное ката" лучшими среди женщин стали каратистки Западно-Казахстанской области. Лия Кошкарбаева не имела равных в индивидуальном ката.

У мужчин успеха добилось трио в составе Ердоса Кенжалиева, Данияра Серикова и Габидена Урынбаева, представляющие Кызылординскую область. В индивидуальном зачете на верхней строчке пьедестала оказался Мади Катешов из Туркестанской области.

На данном первенстве заявили о себе победители Азиатских игр Андрей Актауов (Актюбинская область), занявший первое место в весовой категории до 55 килограммов, а также двукратная обладательница золотой медали Азиады - Гузалия Гафурова (Жамбылская область) в категории до 68 килограммов.

Кызылординка Мольдир Жамбырбай (до 55 килограммов) в Актау праздновала победу. Другой участник ОИ в Токио – Нурканат Ажиканов (Актюбинская область) стал чемпионом в весовой категории до 75 килограммов.

По результатам соревнований первое общекомандное место завоевали спортсмены Мангистауской области, на второй строчке представители Туркестанской области. Бронза досталась каратистам Кызылординской области.

Куандык Шынасилов

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