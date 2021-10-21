Какие плюсы и минусы есть у каждого знака зодиака

Ключевые черты личности обусловлены не только генетикой и воспитанием, но еще и принадлежностью к конкретному знаку зодиака.

Астрологи назвали главные плюсы и минусы каждого знака зодиака, сообщает zakon.kz.

Как отмечено в публикации "Пятого канала", чтобы наладить или заметно улучшить свою жизнь, психологи советуют узнать себя: сильные и слабые стороны.

Овен

Плюсы:

Они всегда позитивны и любят заражать своим настроем окружающих. Овны не боятся брать то, что принадлежит им по праву.

Минусы:

Овны часто не доводят дела до конца. Вспыльчивость и эмоциональность может сыграть с ними злую шутку при общении с людьми - могут обидеть своего собеседника.

Телец

Плюсы:

Трудолюбие и настойчивость Тельцов всегда приводит к планируемой цели. Чувство юмора - источник большого количества друзей у представителей этого знака зодиака. С ними можно завести крепкие и надежные семейные узы.

Минусы:

Тельцы очень упрямы. Настолько, что не признают свои ошибки, игнорируют проблемы. Материалистичны.

Близнецы

Плюсы:

У Близнецов креативный и гибкий ум. Решение новых задач дается им легко, даже если они сталкиваются с чем-то новым и неизведанным.

Минусы:

Переменчивый характер - главная отрицательная черта. Именно благодаря ей Близнецы так зависимы от мнения окружающих. Они не любят винить во всех своих проблемах других людей.

Рак

Плюсы:

Самый ранимый из всех знаков зодиака, но при этом самый чувственный, что помогает понимать эмоции других людей. С Раками складываются прекрасные отношения.

Минусы:

Очень нерешительны, да и их чувственность с ранимостью не играют на руку. Они чересчур близко все принимают к сердцу.

Лев

Плюсы:

Лев - лидер. И этим все сказано. Как и любой хороший лидер, они дружелюбны и заботятся о других людях.

Минусы:

Благодаря своим лидерским качествам, они не слушают своих собеседников. Львы любят находиться в центре внимания.

Дева

Плюсы:

Девы - приверженцы целеполагания. Они любят последовательно выполнять задачи. Девы стремятся жить в гармонии с миром и с собой.

Минусы:

Любовь к порядку Дев переходит самые мыслимые и немыслимые пределы, становясь токсичной педантичностью. Также их нередко полностью поглощает карьера.

Весы

Плюсы:

Весы очень дальновидны. Их способность предугадывать чужие поступки очень часто выручает.

Минусы:

Довериться кому-то и открыться для Весов - непосильная задача. Они привыкли скрывать свои настоящие чувства и намерения.

Скорпион

Плюсы:

Скорпионы ответственны и целеустремленны. Они имеют собственное мнение и не стесняются его отстаивать. При этом они всегда признают свои ошибки.

Минусы:

Скорпионы безжалостны к тем, кто им не по нраву. Они контролируют свою и чужие жизни. Этот знак может отказаться от всего ради достижения цели.

Стрелец

Плюсы:

Стрельцы - авантюристы. Они не привязываются ни к чему и ни к кому.

Минусы:

Стрельцы часто переоценивают свои возможности. Свобода для них - высший приоритет, поэтому они не связывают себя обязательствами.

Козерог

Плюсы:

Козероги честные, верные и простые люди. Всегда достигают успеха в своих начинаниях.

Минусы:

Если что-то вдруг идет не по плану, то Козероги могут выйти из себя. Они не любят покидать зону комфорта и их часто обвиняют в "холодности".

Водолей

Плюсы:

Водолеи –всеобщие любимчики, и у них много друзей и приятелей. В душе Водолеи всегда сохраняют детскую непосредственность. Возможно, в этом и есть их секрет!

Минусы:

Необязательны. Боятся ограничения своей свободы, особенно браком. У Водолеев чересчур завышены ожидания от жизни, поэтому им трудно найти свое призвание.

Рыбы

Плюсы:

Наделены состраданием к ближним своим - искренне переживают и заботятся о них. Обладают поразительным чувством юмора.

Минусы:

Рыбы очень эмоциональны, обидчивы и ранимы - любят раздувать из мухи слона. Часто летают в облаках, поэтому их легко ввести в заблуждение.

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