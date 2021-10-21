Несовершеннолетний избил и изнасиловал попутчицу в такси

Потерпевшая села в такси на железнодорожном вокзале.

В Алматы 17-летний пассажир изнасиловал и ограбил попутчицу в такси, передает zakon.kz.

Данное происшествие произошло ночью 9 октября.

В дежурную часть Илийского РУП с заявлением об изнасиловании и ограблении обратилась местная жительница. Из заявления следует, что она села на железнодорожном вокзале №1 города Алматы в такси, чтобы уехать домой. По пути таксист по просьбе пассажира у села Туйменбаева свернул с дороги в поле. Там пересевший на заднее сиденье пассажир в присутствии таксиста на нее напал, избил, изнасиловал и ограбил, забрав золотую цепочку, – рассказали в ДП Алматинской области.

Факт уголовного правонарушения зарегистрирован в ЕРДР по ст. 120 ч. 1; 191 ч. 2 УК РК.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 17-летнего жителя поселка Бурундай. Водворенный в ИВС подозреваемый признался в насильственных действиях. Следственный судья на период досудебного расследования избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, – добавили в полиции.

22-летний водитель такси, оказавшийся знакомым односельчанином задержанного, также доставлен в полицию.

В ходе досудебного расследования его действиям будет дана соответствующая правовая оценка. Иная информация в интересах следствия, в соответствии со ст. 201 УПК РК, не разглашается, - заключили в ведомстве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!