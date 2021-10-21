Сильные осадки в виде дождя и снега ожидаются в Алматы

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При ухудшении погоды в ведомстве убедительно рекомендуют соблюдать меры личной безопасности, автомобилистам и пешеходам - быть предельно внимательными и осторожными.