Что предлагают для улучшения изучения казахского языка

С предложением выступил Адильбек Кабаев.

Глава Комитета языковой политики МОН РК Адильбек Кабаев на брифинге в СЦК рассказал, как будет развиваться казахский язык, передает корреспондент zakon.kz.

Адильбек Кабаев сообщил, что в ближайшее время будет пересмотрено содержание предмета "Казахская литература".

Если сейчас учебники по казахской литературе содержат в себе произведения мировой литературы, то в дальнейшем планируется преподавать эти предметы отдельно, - добавил он.

Кроме того, по его словам, сейчас в школах государственный язык и литературу преподают одним предметом, то в дальнейшем планируется выделить их в два отдельных предмета.

Это позволит, уверен спикер, лучше изучить казахский язык.

Кроме того, отметил Кабаев, будет соблюдаться этапность изучения казахского языка по принципу так называемого уровня владения языком.

Ребенок будет изучать казахский язык до определенного уровня в школе, далее продолжит обучение в колледже или вузе. По окончанию учебного заведения он должен будет знать язык на должном уровне, - резюмировал спикер.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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