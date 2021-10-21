Известные ученые проведут международную конференцию по проблемам ревматологии

В онлайн конференции выступит ректор КаНМУ им. С. Асфендиярова (КазНМУ), д.м.н., профессор Нургожин Талгат Сейтжанович.

23-24 октября пройдет Международная научно-практическая конференция-телемост "Аутоиммунные заболевания: междисциплинарные вопросы - смежные проблемы в ревматологии", передает zakon.kz.

Социальная значимость ревматических болезней в странах всего мира весьма высока. Она обусловлена широкой распространенностью этих заболеваний во всех возрастных группах населения, хроническим течением, склонностью к прогрессированию и ранней инвалидизацией больных, угрозой преждевременной смертности.

Учитывая актуальность проблемы, Министерством здравоохранения РК в сложившихся экономических условиях изыскиваются возможности повышения качества специализированной ревматологической помощи путем совершенствования форм ее организации, внедрения в практическое здравоохранение современных методов диагностики, лечения и реабилитации, - отмечается в информации.

В мероприятии примут участие известные ученые, эксперты и специалисты из-за рубежа: Dr. Debashish Danda - Dr. Debashish Danda - MD, DM, FRCP, FACR, FAMS, профессор и основатель кафедры клинической иммунологии и ревматологии, президент Азиатско-Тихоокеанской Лиги Ассоциаций ревматологов (APLAR); Marco Matucci Cerinic - д.м.н., доктор философии FRCP FBSRhon FACR, председатель Всемирного фонда склеродермии EULAR, профессор ревматологического университета Флоренции и консультант больницы Сан-Рафаэле (Италия, Флоренция); Eugene J. Kucharz - д.м.н., кафедра и клиника внутренней медицины, ревматологии и клинической иммунологии Силезского медицинского университета, президент Польской ассоциации ревматологов (Польша, Катовице); Wolfgang Papisch PhD - Scientific Advisor Autoimmunity, IDD International Thermo Fisher Scientific (Germany, Freiburg); Тогизбаев Г.А. – д.м.н, профессор, Председатель РОО "Казахская коллегия ревматологии", главный внештатный ревматолог МЗ РК (Казахстан, Алматы); Смитиенко И.О. - к.м.н., доцент, руководитель ревматологической службы сети медицинских центров К+31 (Мед Инвест Групп), заведующий кафедрой ревматологии и системных заболеваний МИПМО (Россия, Москва); Хобейш М.М. - к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии с клиникой, руководитель Центра терапии генно-инженерными биологическими препаратами, Первый Санкт-Петербургский Государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова (Россия, Санкт-Петербург).

В онлайн-конференции выступит ректор КаНМУ им. С. Асфендиярова (КазНМУ), д.м.н., профессор Нургожин Талгат Сейтжанович.

Важнейшей задачей форума является объединение усилий ревматологов Казахстана для решения проблем ранней диагностики и внедрения современных методов лечения воспалительных и дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата с использованием инновационных высокоэффективных лекарственных препаратов, современных методов хирургического лечения, способных кардинально улучшить прогноз, помочь социальной адаптации пациентов и сохранить их трудоспособность.

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