Украинским паралимпийцам подарили книги и билеты в зоопарк

Книги и билеты в зоопарк подарили украинским паралимпийцам.

Член паралимпийской сборной Украины Марина Литовченко, специализирующаяся в настольный теннис, высказала свое возмущение подарками от властей Харьковской области, сообщает zakon.kz.

Свое недовольство спортсменка выразила на своей странице в Facebook. По словам Марины Литовченко, которая завоевала на минувшей Паралимпиаде в Токио золотую медаль, подарки от Харьковской областной администрации получились не самыми ценными.

Всем участникам Игр, среди которых множество незрячих спортсменов, подарили обычные книги (без Брайля для незрячих) и билеты в городской зоопарк. На другой встрече им были вручены цветы и зарядное устройство для гаджетов Power Bank, - поделилась спортсменка.

Куандык Шынасилов

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